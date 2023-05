Ghost singer ni Rey Valera lumantad na

Finally ay ni-reveal na nga ang ghost singer ni Rey Valera.

Anyway, sa pelikula na hango sa buhay ni Rey, ang ‘Kahit Maputi Na Ang Buhok Ko’ na bida si RK Bagatsing, marami nga ang nakapansin sa magandang boses na ginamit.

Alam ng lahat na hindi ‘yon si Rey, dahil ibang-iba nga ang timbre ng tinig na naririnig kapag kumakanta na ang karakter ni RK.

At recently nga, naimbitahan ako sa rebelasyon, at isang estudyante mula Bicol nga ang tinig sa pelikulang ‘yon.

Siya si Vicente Jao III, na talent ng RJA Productions ni Rosabelle Jao Arribas.

Kuwento ni Vicente, ang namayapang manunulat na si Ricky Calderon ang naging daan para mapili siyang boses. Hinikayat daw siya noon ni Ricky na mag-audition via online for ghost singer. At nagustuhan naman daw ni Direk Joven Tan ang boses niya, at swak nga raw bilang Rey Valera.

Well, nanghihinayang lang si Vicente dahil hindi pa raw niya nami-meet sa personal ang mahusay na composer-singer. Hindi raw siya nakasama sa premiere night o promo noon, dahil may agreement nga na bawal pa siyang ilantad sa kainitan ng promo, at mas magandang manatiling misteryo ang boses na ‘yon.

Pero, naiyak daw siya noong napanood ang pelikula, dahil naririnig niya ang boses niya. Bale 12 na kanta ang ni-record niya.

“Gusto kong ma-meet si Mr. Rey. Gusto kong makapagpa-picture na kasama siya. Hopefully sana nga makilala, magkita kami. Pag nangyari ‘yon, baka matulala ako, wala siguro akong masasabi. Pero gusto ko talagang magpasalamat sa kanya,” sabi lang ni Vicente. (Dondon Sermino)