Eya Laure, UST patitigasin dibdib laban sa De La Salle

Mga laro Miyerkoles:

(Araneta Coliseum)

1:00pm — (1) DLSU vs (4) UST

3:00pm — (2) NU vs (3) Adamson

KAILANGANG matigas ang mga dibdib nina Eya Laure at ng fourth seed University of Santo Tomas (UST) Golden Tigresses pagharap sa No. 1 at may twice-to-beat advantage na De La Salle University (DLSU) Lady Spikers sa Final Four ng 85th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball tournament sa Smart Araneta Coliseum,. Miyerkoles.

Maituturing na do-or-die kada laro sa semifinals ang lalaruin ng Golden Tigreses na tumapos sa 4th ranked tangan ang 10-4 kartada.

Susubukan ng UST maulit ang paninilat sa nangungunang koponan, kung saan ibinigay ang nag-iisang pagkatalo noong Abril 2 sa iskor na 25-18, 14-25, 25-18, 25-12.

“Kailangang tatagan namin iyung loob namin,” pahayag ni Laure matapos ang pahirapang fifth set na panalo kontra University of the Philippines (UP) Lady Maroons nitong Linggo.

“Yung sinasabi namin sa kanila after nung fourth set na ito iyung game na magpapatibay ng loob, isip at katawan namin as a whole, team and individual din,” dagdag ng 5-foot-10 hitter na sasabak sa kanyang huling taon sa koponan.

Gayunpaman, nagig magandang pamamaraan na rin umano ito upang mabigyan ng exposure at karanasan ang mga rookie at first-timer sa kanilang koponan na mapalaban sa dikdikang laro.

Kinakilangang talunin nang dalawang beses ng UST ang DLSU, na may 13-1 kartada sa eliminasyon, upang muling makabalik sa championship round na huling beses nakamit noong 2019 season at nagwagi ng kampeonato noon pang 2009-2010 season.

“Happy ako na kasi iyung mga naglaro dun is composed of rookies and iyung first playing din sa UAAP at siyempre advantage na rin sa game na ito na maipakita nila kung ano’ng talent ang meron sila and I’m proud of them,” pahayag ng Season 81 Rookie of the Year.

“Ang gusto ko talaga ay maka-appear sa championship podium. Siyempre nasa senior year na rin ako, so doon iyung attention ko ngayon,” dagdag ng 24-anyos na all-around player. (Gerard Arce)