Elle kinainggitan sa paghimas sa dibdib ni Derrick

“Pinagpalang mga kamay,” ang komento ng netizens sa Instagram post ng Kapuso hunk actor na si Derrick Monasterio nang ibahagi niya sa mga larawan nila ng girlfriend na si Elle Villanueva.

Sa larawan ay magkadikit ang katawan ng dalawa sa yate. Topless si Derrick at black string swim bra naman ang suot ni Elle. Nakasuot din ng captain hat ang aktor.

Magkaharap sa larawan ang dalawa. Nakayakap si Derrick sa katawan ni Elle, samantalang nakadantay naman ang kamay ng dalaga sa matipuno at alsadong dibdib ng boyfriend.

Kinainggitan ng ilang fans si Elle sa pagkakataong nahimas niya ang dibdib ng hunk actor.

Sey ni @itsmedescar, “Grabe sana naging palad na lang din ako Elle hahaha!”

Hirit ni @dhingham09, “I wanna touch it too.”

Walang nag-nega sa romansang ito ng dalawa. Katunayan, aprubado pa ng netizens ang ang relasyon ng dalawa.

Nagparamdam naman si Derrick ng nararamdaman niyang pagmamahal for Elle.

Sey niya sa caption, “This compass of mine, leads me to the right direction.”

‘Yun nga lang nabigyan ng malisya ang mensahe at napatanong si @katharmune ng “I’m wondering what kind of navigating you guys do?”

‘Kaloka! (Rey Pumaloy)