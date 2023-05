Dingdong pinuri pagiging maasikaso ni Marian

Kasabay ng celebration ng Labor Day kunsaan kinilala ang lahat ng uri ng manggagawang Pilipino, panay papuri naman ni Dingdong Dantes sa kanyang misis na si Marian Rivera dahil sa pag-aalaga nito, hindi lang sa kanilang pamilya, pati na rin sa kanilang bahay.

Ikinuwento ni Dingdong sa kanyang Instagram ang pagkabilib sa misis at kasiyahan nang mabungaran niya sa living room na abala si Marian sa pag-aasikaso ng goodies na ipamimigay nito sa kanilang staff.

“Good morning this incredible woman who runs our household. Despite it being a holiday today, I woke up a little later than usual and saw her downstairs, busy with something. As I made my way to the living room, I saw her packing goodies bags for our company party tonight.”

Makikita sa ilang larawan si Marian na nakasalampak sa sahig, simpleng nakatali lang ang buhok sa kanyang ordinaryong kasuotan.

Kahit sa ganitong itsura ng Kapuso Primetime Queen, napakaganda pa rin ni Marian.

Sa karugtong na caption, pinuri ni Dingdong ang lahat ng homemakers at household helpers.

Sabi pa nya, “Let’s give a shoutout to all the amazing homemakers out there who tirelessly make their homes a comfortable and loving place.

“And happy labor day to all the hardworking individuals, regardless of what kind of work you do-strive to make a difference every day!” (Rey Pumaloy)