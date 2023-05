Bulkang Kanlaon maligalig na naman, ibinuga lagpas 1K toneladang asupre

Muli na namang nagparamdam ng pagkaligalig ang Bulkang Kanlaon sa Negros island matapos itong magbuga ng pinakamataas na asupre ngayong taon na umabot sa 1,099 tonelada noong Linggo.

Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs), mas mataas ito kumpara sa karaniwang 124 tonelada kada araw na ibinubuga ng bulkan simula noong Marso ng taong ito.

Sa ipinalabas na bulletin ng ahensya, may 141 pagyanig din ang naitala sa paligid ng bulkan sa pagitan ng Abril 1 at Abril 30.

May napansin ding pamamaga sa ibaba at gitnang bahagi ng bulkan simula noong Marso na isang indikasyon anila ng aktibidad sa loob ng bulkan.

“These parameters could indicate increased hydrothermal activity occurring beneath the edifice, possibly driven by degassing of even deeper magma, with increased possibilities of phreatic or steam-driven explosions occurring at the summit crater,” ayon sa Phivolcs.

Samantala, sa kabila ng umiiral na alert level 1, pinapayuhan ng ahensya ang publiko na iwasang pumasok sa four-kilometer Permanent Danger Zone (PDZ) dahil sa panganib ng posibleng pagputok nito anumang oras ng walang babala. (Tina Mendoza)