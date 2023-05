Bossing Vic tinupad pangarap nina Sofia, Allen

Pinakamabentang love team ngayon ang tambalan nina Sofia Pablo at Allen Ansay. Sunud-sunod ang mga proyekto ng Sparkle love team na sumikat dahil sa mga teleserye na ‘Prima Donnas: Book 2’, ‘Raya Sirena’ at ‘Luv Is: Caught In His Arms’.

Nang matapos na ang taping nila para sa digital series ng GMA Public Affairs na ‘In My Dreams’, gagawin naman ng AlFia love team ang sitcom na ‘Open 24/7’ na pinagbibidahan nina Vic Sotto, Jose Manalo, at Maja Salvador.

Kapwa natuwa sina Sofia at Allen sa unang sitcom na gagawin nila dahil pagkakataon nilang makatrabaho si Bossing Vic.

“Actually, nagulat kami kasi biglaan po talaga ‘yon, parang sinabi sa amin na kunwari ngayon, tapos kinabukasan sinabi may Zoom kami dahil may bago raw kaming sitcom. Tapos hindi pa namin alam noong una na kasama namin sina Bossing. Tapos no’ng nalaman namin, sabi namin, ‘yung mga pinapangarap lang namin dati na maka-work, napapanood lang namin sa TV, ay makakasama na namin ngayon,” kuwento ni Allen.

Si Sofia naman ay na-starstruck na sa Zoom storycon pa lang nila ng ‘Open 24/7’.

“Akala po kasi namin, no’ng natanggap namin ‘yung text, kasi biglaan lang talaga. Like the night before, sabi nga po ni Allen, bigla na lang sabi, ‘Open 24/7’ storycon 7 p.m.. Sabi ko, ‘Huh? May show ba tayo?’ Sabi namin, saan po ‘yan?, tapos sinabi, ‘Oh! Sitcom n’yo yan!’ So, hindi pa po namin alam, kung sino ‘yung cast, ‘tapos nagulat po kami. Pagbukas ng Zoom, nandoon sina Bossing Vic Sotto, si Sir. Jose Manalo, si Miss Maja Salvador.

“I think lahat po halos ng artista, lalo na po si Bossing, goals talaga silang tatlo na maka-work. Lalo na kung gusto mo talagang maging matagumpay na artista. Nasa bucket list mo talaga sila na maka-work, lalo na kung ang gusto mo na i-pursue is comedy.”