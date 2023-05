Big Lagoon umusok sa Chairman’s Cup

NAKA-REBANSE ang kabayong Big Lagoon matapos sikwatin ang panalo sa 2023 Philracom “Chairman’s Cup” na inilarga sa Metro Turf sa Tanauan City sa Batangas noong Linggo ng hapon.

Hindi nagpaiwan sa largahan si Big Lagoon upang makasunod sa mahigpit na karibal na si Boss Emong na nakapwesto sa bandang labas.

Nakipagsabayan si Big Lagoon sa unahan kina Boss Emong at Cam From Behind sa unang 200 metro ng karera.

Papasok ng backstretch ay nakihalo na rin si Don Julio pero makalipas ng ilang sandali ay sina Big Lagoon at Boss Emong na lamang ang nagbabanatan sa unahan.

Muling nasilayan ng mga karerista ang husay ni Big Lagoon at unti-unti nitong iniiwan si Boss Emong kaya naman pagsungaw ng rektahan ay nasa dalawang kabayo na ang agwat nito sa mga nakatunggali.

Tinawid ni Big Lagoon ang meta ng may dalawang kabayo ang bentahe sa pumangalawang si Don Julio, tersero si Boss Emong.

Dahil sa panalo, nabawian ni Big Lagoon si Boss Emong noong naglaban sila sa Classic Cup nakaraang buwan.

Sinakyan ni jockey John Alvin Guce, inirehistro ni Big Lagoon ang tiyempong 2:04.6 minuto sa 2,000-meter race sapat upang hamigin ng winning horse owner na si Melaine Habla ang P1.5M premyo. (Elech Dawa)