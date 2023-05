Bianca Bustamante naka-podium sa Austria F1 Academy racing

IMPRESIBO sa kanyang unang P2 podium finish si Filipina race car driver Bianca Bustamante sa pagpapasinaya ng karerahan sa 2023 F1 Academy sa Spielberg, Austria nitong nagdaang weekend.

Nakatakdang tumapos lamang sa P3 ang 18-anyos na Filipino-American racer sa Race 1, subalit inangat ito sa P2 matapos na madiskwalipika si Nerea Marti ng Campos Racing nang mapag-alamang hindi angkop ang kanyang sasakyan sa teknikal na regulasyon ng karera, habang tumapos ito sa oras na 30:33.815 sa 13 laps.

Dahil sa nakuhang panalo ay nabigyan ng 18 puntos si Bustamante sa Race 1, upang maging 1-2 finish ang Prema Racing sa pangunguna ni Marta Garcia sa P1 na may 25 puntos.

Naipasok ni Bustamante ang magkasunod na runner-up finish sa Qualifying 1 at 2 sa makasaysayang Red Bull Ring na naiiba ang pormat ng naturang karera sa normal na Formula 1 dahil isa itong serye ng all-female racing na may tatlong round kada karera.

“Drove my heart out. P2 in our first ever F1 academy race! Maraming Salamat, thank you to everyone who supported and pushed me to strive. Hunting for more next race,” pahayag ni Bustamante sa kanyang Instagram post.

Hindi naman pinalad na maulit ni Bustamante ang kanyang podium finish sa Race 2 nang tumapos lamang ito sa 9th place sa oras na 18:49.633 sa 10 laps, habang hindi na ito nakatakbo sa Race 3 dulot naman ng teknikal na problema.

Nakatakda namang lumipat ang Round 2 ng Formula 1 Academy sa Valencia, Spain sa Mayo 5-7; Barcelona sa Mayo 19-21; Zandivort, Netherlands sa Hunyo 23-25; Monza, Italy sa Hulyo 7-9; Le Castelet, France sa Hulyo 29-30 at Austin, Texas sa Estados Unidos sa Oktubre 20-22.

Matatandaang pumirma si Bustamante sa Italian team kasunod ng impresibong pangangarera sa W Series noong isang taon matapos siyang maging kauna-unahang Filipino at Southeast Asian driver na makakuha ng silya rito.

Ang Pinay driver rin ang nag-iisang Pilipino sa F1 Academy season. (Gerard Arce)