BBM kinilala kontribusyon ng mga worker sa ‘Pinas

Kinilala ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang malaking kontribusyon ng mga manggagawa sa kaunlaran ng bansa.

Sa kanyang mensahe sa selebrasyon ng Araw ng Paggawa, sinabi ng pangulo na mahalaga ang puwersa ng mga manggagawa sa pagsulong ng ekonomiya at operasyon ng mga malalaking industriya sa bansa kaya ginagawa ng gobyerno ang lahat para matugunan ang mga pangangailangan ng mga ito at mabigyan ng mas magandang oportunidad para sa kanilang aktibong partisipasyon sa pag-angat ng bansa.

Hindi aniya matawaran ang sakripisyo at serbisyong ibinibigay ng mga manggagawa para sa bansa kaya naman tinitiyak ng gobyerno na maibigay ang angkop na oportunidad para maiangat ang kanilang kalagayan at ng kanilang mga pamilya.

“On behalf of our grateful Filipino people, I laud our workforce for their unwavering services and sacrifices in their respective fields and also for their significant contribution in our country’s development. Rest assured that this administration is working conscientiously to provide opportunities that will uplift the living and social conditions of our workers and their families,” anang pangulo. (Aileen Taliping)