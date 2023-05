Balik face mask hahatulan ng IATF, DOH

Pag-aaralan ng gobyerno kung muling ibabalik ang mandatory na paggamit ng face mask dahil sa tumataas na naman na kaso ng COVID-19 sa bansa.

Sa panayam ng media kay Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. habang sakay ng PR 001 patungong Amerika, sinabi nitong hihintayin niya ang magiging rekomendasyon ng Department of Health (DOH) at Inter-Agency Task Force kung dapat bang ibalik ang mandatory na paggamit ng face mask bilang proteksyon laban sa COVID-19.

Dapat pag-isipan aniyang mabuti kung ano ang dapat gawin dahil mahalagang matiyak ang kaligtasan ng publiko laban sa virus.

“So, we’ll look at it. Tingnan natin kung may guidance ang IATF, may guidance ang DOH. I hope we don’t have to but we might but I hope not,” anang pangulo.

Dahil tumataas ang COVID-19 cases, sinabi ng presidente na dapat palakasin muli ang vaccination rollout lalo na sa kabataan para maagapan ang muling pagtaas ng mga tinatamaan ng bagsik ng virus.

Bukod kasi aniya sa COVID-19 ay nakakadagdag ang init ng panahon kaya marami ang nagkakasakit ngayong tag-init dahil humihina ang katawan.

“It looks like, we will have to conduct again a vaccination push especially for young people, para mabawasan ‘yan especially with people being a little bit, nahihirapan na nga dahil sa init, humihina ang katawan that will make them more vulnerable to COVID again,” dagdag ng pangulo. (Aileen Taliping)