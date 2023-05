Anne nag-martial arts training sa New York

Nakabalik na ng Manila si Anne Curtis at nakalabas na ito sa programa niyang ‘It’s Showtime” mula sa ilang araw na rampa sa New York City.

Pero kung susumahin ang mga ganap niya sa Amerika, nagawa niyang tapusin ang mga ito, gaya ng appearance niya sa event ng Tiffany & Co., isang international luxury jewelry brand kung saan imbitado rin sina Heart Evangelista at Filipinas-American Victoria’s Secret model Kelsey Merritt.

Naisingit din ni Anne ang martial arts training para sa balik-action project niya sa ilalim ng produksyon nina Dondon Monteverde at Direk Erik Matti, na siyang nagbigay sa kanya ng first action film niyang ‘BuyBust’.

Sabay na nag-post sina Anne at Direk Erik sa kani-kanilang Instagram ng larawan sa martial arts training ng actress-TV host under the supervision of Rafael Kayanan.

Si Direk Erik mismo ang nagsabi sa caption na naisingit ni Anne ang training nito sa New York City.

Aniya, “@annecurtissmith was able to attend a Sayoc training session with @rafael_kayanan in New York… Looking good!”

Sey naman ni Anne IG message caption niya, balik patalim o blade ang training niya sa Sayoc. Kinumpirma niyang si Direk Erik uli ang magiging director niya sa bagong pelikulang pinaghahandaan.

Makikita sa larawan ang astig na porma ni Anne sa pakikipag-sparring niya ng patalim kay Rafael.

Ang bongga nga ni Anne, mula sa pagiging ala-Audrey Hepburn sa kanyang OOTD at total look sa T&C event, action star naman ang peg niya sa training, ha!