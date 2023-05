Aliw! Kalyo sa paa ginawang ‘wallet’

Literal na kapag may isinuksok ay may madudukot ang ganap ng netizen na ito matapos niyang gawing taguan ng pera ang kalyo niya sa paa.

Ibinahagi ito sa social media ng user na si Tiktosu (@alcudiajosu) kung saan mapapanood sa video ang paa na tila nagsilbing wallet dahil mula rito ay kinuha niya ang nakatagong bill.

Inulan ito ng higit 6 milyong views at dagsa na kwelang komento mula sa madla.

Para kay @womenswatch, “One of us might end up with that note one day.”

“Bro got a personalized wallet,” biro ni @arjen.yee.

“This gotta be illegal hahahahha,” sabi naman ni @monkenutsrgood.

“Nice! Salamat po sa idea alam ko na saan pede magtago para di makupit! HAHAHAHAHHAHA,” dagdag pa ng isa. (Moises Caleon)