Alden ‘di walanghiya sa press

Last week, sa isang product endorsement event kung saan nag-imbita ng entertainment press ay nagkaroon ng intrigang may bodyguards si Alden Richards na taga-hawi raw ng mga gustong mag-interbyu sa kanya.

Hindi man lang daw sila nirespeto ng bodyguards na binansagan nilang hawi boys.

Tinanong ko nga ang mga nagrereklamo kung ano ang itsura at suot ng bodyguards. Feeling kasi nila ay GMA-7 marshals ang mga ‘yon na ina-assign sa events ng ilang Kapuso stars.

Sabi ko pa, ako na ang mangangaral sa mga ‘yon dahil kilala ko naman ang ilan sa marshals ng Siyete. Alam ko rin kasi ang uniporme ng marshals ng GMA-7, eh, may pictures na ipinadala sa akin ng sinasabing bodyguards at hindi ko mga kakilala at ibang uniporme ang suot.

Nang kausapin ko si Alden, hindi naman siya nag-deny sa nasabing insidente.

Nagmamadali na raw sila dahil may shooting pa siya at nagpaalam lang sa set para sa event na ‘yon, pero malinaw raw na kailangan niyang bumalik sa shooting.

Wala rin daw sinabi sa kampo ni Alden na may interview pa after ng presscon.

At ang bodyguards o hawi boys na inirereklamo ay hindi marshals ng GMA-7 at lalong hindi mga tao ni Alden. Tauhan daw ang mga ‘yon sa nasabing event.

Ayon naman sa handler ni Alden, nagkakagulo na rin daw habang papaalis sila at naririnig niya na may nagsasabi na hindi na magpapa-interview, pero may nagsasabi rin daw na puwede pang mainterbyu ang Kapuso actor. Lumayo na daw siya at baka madamay na naman daw siya.

Malinaw rin na tao ng organizer ng event na ‘yon ang humila kay Alden palabas ng venue.

Naku, alam naman ng lahat kung gaano kabait si Alden at mapagbigay sa entertainment press na gusto mag-interbyu, kaya lang sa pagkakataong na ‘yon ay may kailangan pa nga niyang bumalik sa shooting dahil nakatengga sa location ang ibang mga artista.

Hindi walanghiya sa press si Alden at alam na alam namin ‘yan!

May nag-comment tuloy na dapat daw ay taga-GMA Network ang nag-coordinate ng event at nag-imbita sa entertainment press para sa event na ‘yon para kontrolado nila ang sitwasyon at naging malinaw na kailangang umalis na agad ni Alden dahil may shooting pa siya at hindi na talaga makakapagpainterbyu pa after dahil maiintindihan naman ‘yon ng mga inimbitahan doon, ‘noh?!

Suggestion nga namin kay Alden, magkaroon na lang ng personal event for the entertainment press na wala siyang ibang commitment na kasabay para lahat ay makatsikahan niya.

Sana malinaw na ang lahat, huh!