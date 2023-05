5 Amerikanong sundalo namili sa burger shop, nagpakilig

Maraming mga netizen ang kinilig sa mga matitikas at mga gwapong Amerikanong sundalo na ito na bumili lamang ng burger sa Ilocos.

Pinost ito ng Micro Burger Café Laoag, isang burger shop na matatagpuan sa Laoag City, Ilocos Norte. Makikita sa uploaded picture ang limang American soldiers suot ang kanilang uniporme habang bitbit naman ang kani-kanilang biniling pagkain.

“BURGER? MILK TEA? Or AFAM?.” caption nito.

Bumuhos ang libo-libong haha at heart reaction hindi lamang dahil sa pogi point ng mga nasa larawan kundi dahil din sa aliw na komento ng mga kababayan natin sa comment section.

Gaya na lamang Jackie Diaz, “Willing pong ipasakop ang perlas ng silanganan.”

“I think that the United States and the Philippines has always had a good relationship with each other. We were colonized by the Americans and we have their culture and our traditions even up to this day. And I think we’re very welcoming with the Americans and I don’t see any problem with that at all,” ala-universe na hirit ng user na si Norlan Gabin.

“Interested! how to order?” biro naman ni Sheen Armie.

“My gosh! I want their milk tea!” sabi pa ni Clei De La Peña.

Narito sa Pilipinas ang mga sundalong Amerikano dahil sa isinasagawang balikatan exercises. (Moises Caleon)