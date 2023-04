Walang paki kahit may boyfriend: David grabe papuri, paghanga kay Barbie

Pinuri ni David Licauco ang kanyang ka-love team na si Barbie Forteza.

Ayon kay David, si Barbie ang pinakamagaling na young actress na nakatrabaho niya at pinuri rin niya ang dedikasyon ni Barbie sa trabaho.

“She is a great actress. One of the best actresses I’ve worked with,” papuri ni David.

”Her love for acting is contagious. Kita mo kung gaano siya ka hands-on. Every single scene, every single day na nagtatrabaho kami wala talaga siyang miss. Sa lahat ng mga nakatrabaho ko, sigurado for me, siya pinakamagaling sa age niya,” dagdag pa ni David, na tila walang paki kahit boyfriend pa ng ka-love team si Jak Roberto.

Super sikat talaga ang tambalan nina David at Barbie na BarDa dahil sunod-sunod ang kanilang mga proyekto. Nandiyan ang bago nilang teleserye, pati ang pelikula nila na kukuhanan pa sa ibang bansa, ang ‘That Kind of Love’.

Mabenta nga rin si David na maging guest performer sa beauty pageants. Noong Saturday night nga ay hinarana niya ang mga kandidata ng Limgas na Pangasinan 2023 na talaga namang super tilian sa kanya ang audience. (Byx Almacen)