Tuition fee increase hinirit ng mga pribadong iskul

Naghain na ng petisyon sa Department of Education (DepEd) ang mga pribadong eskuwelahan para payagan silang magtaas ng tuition fee sa susunod na school year.

Ayon kay Atty. Kristine Carmina Manaog, legal counsel ng Coordinating Council of Private Educational Associations of the Philippines (COCOPEA), aabot sa 3% hanggang 4% ang hihilinging dagdag sa matrikula ng mga pribadong paaralan na miyembro ng asosasyon.

“As much as possible, ayaw din naming mag-increase, ayaw din na­ming mawalan ng estudyante…. ‘yon nga lang, medyo kailangan na at this point,” pag­lalahad ni Atty. Manaoag sa interview ng DZBB.

Aniya, bahagi ng makukuha nila sa tuition fee increase ay ilalaan para sa pagtaas sa suweldo ng mga guro dahil maraming titser ang lumilipat sa public school o kaya ay nagtatrabaho sa abroad dahil mas malaki ang sahod.

Sinabi ni Atty. Manaoag na naiintindihan nila ang panawagan ng mga estudyante at magulang laban sa tui­tion fee increase lalo pa’t sasabay ito sa mataas na inflation rate sa bansa. Gayunman, sinabi nitong hindi naman sila magtataas kung walang rason ang mga pribadong eskuwelahan.

“Apektado rin ang mga school ng inflation issues at economic effects ng pandemic,” katuwiran pa niya.

Halos tatlong taon na umano silang hindi nagpapatupad ng tuition fee increase dahil ramdam nila ang suliranin ng mga magulang noong panahon ng pandemya.