Top 5 must visit na lugar sa Bulacan

Isa ang probinsya ng Bulacan sa listahan ng mga historical na lalawigan sa Pilipinas dahil sa mayamang kultura at mga bayani na nagmula rito.

Pero sikat din ang ito sa naggagandahang tourist spot nito na hinding-hindi mo dapat palampasin na bisitahin.

Kaya naman ito na ang Top 5 na lugar na dapat mong bisitahin sa Bulacan kung gusto mo ng quick getaway sa lungsod.

Una, ay ang Biak na Bato National Park na matatagpuan sa bayan ng San Miguel. May sukat itong humigit-kumulang 2,117-hectare na talaga namang sikat dahil sa kasaysayan na nakatahi sa lugar na ito sapagkat nagsilbi itong hideout ng mga rebolusyonaryong Pilipino na lumaban sa mga Kastila.

Patok ito lalo na sa mga hiking tour dahil ilan sa mga makikita mo rito ay iba’t ibang mga rock formation, mga kweba, at ilog.

Sunod, ay ang Barasoain Church sa bayan ng Malolos. Kilala rin ang simbahan na ito bilang ‘Our Lady of Mount Carmel Parish’. Gawa ito sa bato at baroque architecture. Swak ito sa mga nais magsimba at mag-alay ng kanilang panalangin.

Pangatlo, ay ang Mt. Balagbag na matatagpuan naman sa bayan ng San Jose Del Monte. Isa ito sa mga bundok na malapit sa Maynila kaya naman kung trip mo mag-hike, swak ito sa iyo.

Pang-apat, ay ang Pinagrealan Cave sa bayan ng Norzagaray. Pinaniniwalaan na isa ito sa mga ginamit na hideout place ni Emilio Aguinaldo noong panahon ng giyera. Sa loob nito, tatambad sa’yo ang nakakamanghang limestone rock formation, stalactites, at stalagmite.

At panghuli, ay ang Ipo Dam View Deck na nasa Norzagaray. Tiyak na mahahalina ka sa angking ganda ng view dito. Bukod sa picture perfect na tanawin, mayroon din ditong man-made nest, duyan, kubo, at iba pang wooden structure. (Moises Caleon)