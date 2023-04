The Accountant iniwanan mga karibal sa Metro Turf

NASILIP ng mga karerista ang husay ni The Accountant nang mamayagpag sa 2023 Philracom Chairman’s Cup Division III noong Sabado ng hapon sa Metro Manila Turf Club sa Malvar/Tanauan, Batangas.

Kaskas ssiya sa arangkadahan laban kay Eazacky, at makalipas ang 300 metro dinamba ang unahan, umagwat ng dalawang kabayo. Nanatili sa unahan si The Accountant pero pumalag sina Landslide at Shining Vic pa-far turn.

Dehins siya natinag kahit nakapitan at nakahulagpos para muling umagwat sa rektahan.

Sinakyan ni dating Philippine Sportswriters Association Jockey of the Year Patricio Ramos Dilema, tinawid nang nanalong kabayo ang meta na may apat na kabayong bentahe sa pumangalawang si Shining Vic.

Nagpatak si The Accountant ng tiyempong 2:06.6 sa 2,000-meter race para isubi ni winning horse owner LJ Aguila ang premyong P300K.

Kinopo ni Shining Vic ang P112,500 sa pagsegunda, nalagak ang P62,500 sa tumerserang si Magna Cum Laude t at P25K ang iniuwi ni Tugatog na pumang-apat.

(Elech Dawa)