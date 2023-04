Shabu buking sa pasaway na rider

Patung-patong na asunto ang kinakaharap ngayon ng isang binata matapos itong masita ng mga pulis dahil walang suot na helmet kung saan nasamsasaman pa ito ng shabu sa Caloocan City, kamakalawa ng gabi.

Paglabag sa Article 151 ng Revised Penal Code (no helmet) at Violation of Section 11 Under Article 11 ng R.A. 9165 (illegal possession of dangerous drugs) ang kinakaharap na mga kaso ni Albert Bautista, 23, ng No. 2126 Estemada Interior Salmon Street, Dagat- dagatan Barangay 8 ng nasabing lungsod.

Sa ulat ng pulisya, bandang alas-10:45 ng gabi, nagsasagawa ng Oplan Sita ang mga tauhan ng MPQRT-South sa kahabaan ng Bonifacio Monumento Circle, Barangay 86, Caloocan City.

Dumaan ang suspek sakay ng kanyang motorsiklo at dahil walang suot na helmet, sinita ito ng mga parak saka hinanapan ng driver’s license.

Nabuking sa wallet nito ang nakaipit na tatlong plastic sachet na may lamang shabu na may market price na P68,000 kaya agad itong inaresto. (Orly Barcala)