Sebastian Santos, Growling Tigers bumida na sa tennis

Sa petmalung mga hampas ni Sebastian Santos, tinapos ng San Tomas Growling Tigers ang 11-taong tagtuyot sa titulo ng 85th UAAP Men’s Tennis Tournament nitong Sabado ng gabi sa Felicisimo Ampon Tennis Center ng Rizal Memorial Sports Complex.

Binulaga ng UST ang top seed Ateneo Blue Eagles, 3-2 sa tie 2 sa bangis ng Palawan born netter para kumpletuhin ang sweep sa finals makaraan ang parehas ding iskor noong Miyerkoles at iuwi ng UST ang pangwalong titulo ngayong taon sa liga.

Kinaldag ni Santos si AdMU co-captain Gab Tiamson, 6-3, 7-5 sa deciding single match upang makuha ng UST ang ika-15 titulo sa event.

“Malaki ang pasasalamat namin sa UST kasi grabe ang suporta nila sa athletes. Sinuklian ng players ang ginawa nila,” bulalas ni España-based squad coach Alexander Diego. “Although galing kaming playoffs at ang hirap ng pinagdaanan namin, pero ang players ginusto nila talagang mag-champion.”

Tumabla sa serye sina Nio Tria at Mik Balce para pwersahin ang Ateneo sa 6-2,-6-3 sa panalo sa pangalawang doubles kontra kina Geo Serino at Red Directo. Muling iniangat ni Jed Olivarez ang Ateneo sa 6-3, 0-6, 4-1 (retired) sa unang singles, pero nakabawi sina Steven Sonsona at Symon Jaculan sa doubles kontra kina JJ Llavore at Stef Gurria, 6-3, 6-3.

Napasakamay naman ng NU Bulldogs ang pangatlong pwesto.

1-2-3 sa women’s event ang NU,UP Fighting Maroons at UST. Most Valuable Player si Alyssa Bornia ng NU at st Rookie of the Year si Joshea Malazarte ng UP. (Gerard Arce)