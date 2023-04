Sean Michaela Degullado, Brian Buena papasiklab uli

ASINTA nina Sean Michaela Degullado at Brian Buena ang pangalawang titulo sa paggiya sa siyam na miyembro ng ng Team VYR (Valenzuela Young Runners) na sasabak sa Takbo Para Sa Kalikasan – Fire Run Edition sa Linggo, Mayo 7 sa CCP Complex, Liwasang Ulalim, Pasay.

Kakaripas si Degullado, 16, at Grade 10 sa University of the East-Caloocan, sa women’s 10-kilometer samantalang makikipaghagaran si Buena, 20, estudyante ng Rizal Technological University-Mandaluyong, sa men’s 5km.

Kakapamayagpag lang nina Degullado sa 10K din, at Buena sa 5K din ng Sundown Run & Fun noong Abril 22 sa Clark, Pampanga.

Tatakbo naman sina playing-mentor Eugene Lim, 36, ng Barangay Punturin, Valenzuela, Kylle Gallos, 17, at Joseph Fontamillas, 19, ng kapwa Vicente P. Trinidad National High School, at Mark Rafael Arevalo, 20, sa 16K ng Fire Run.

At sa 5K sina King Ahron Diama, 16, Princess Valerie Oaperina, 11, ng kapwa Lawang Bato National High School, at Rhazanica Sarah Bautista, 16, ng Maysan National High Scool. (Ramil Cruz)