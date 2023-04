Sa wakas, aayusin na Lagusnilad underpass

Asahan na ang lalong pagsisikip ng daloy ng trapiko dahil sa ipatutupad na partial road closure sa Lagusnilad vehicular underpass sa Maynila simula bukas, Mayo 2 hanggang sa Setyembre ngayong taon.

Dahil dito, inabisuhan ng pamahalaang lokal ng Maynila ang mga motorista na daraan sa Taft Avenue na gumamit ng alternatibong ruta para hindi sila maipit sa matinding trapiko.

Inumpisahan ng Department of Public Works and Highways (DPWH) ang pagsasaauyos sa lugar pero sa hindi matukoy na dahilan ay nabinbin ito at iniwang nakatiwangwang.

Sinabi ni Manila Department of Engineering and Public Works (DEPW) City Engineer Armand Andres na pangungunahan na ng lokal na pamahalaan ang rehabilitasyon ng Lagusnilad na nasa ilalim ng pamamahala ng national government bunsod na rin ng dumaraming reklamo mula sa mga motorista gaya ng masikip na daan at malimit na aksidente, partikular ng mga naka-motor, dahil sa baku-bakong daan. (Juliet de Loza-Cudia)