Richard tinawag na Pinoy James Bond

Patindi nang patindi ang ‘The Iron Heart’ ni Richard Gutierrez, ha!

Ngayong natuklasan na ang tunay na katauhan ni Richard bilang si Apollo, at namatay na nga si Baron Geisler bilang si Janus, kayanin pa kaya ni Apollo na pabagsakin ang Tatsulok?

Makabangon pa kaya si Apollo at ipagpatuloy ang pagpapabagsak kay Priam (Albert Martinez)?

At ang bongga nga, dahil sa ‘The Iron Heart’ ay Pinoy James Bond na ang tawag kay Richard, ha! Kasi nga, sobrang maaksiyon ang serye na ito, na talagang mawiwili kang tutukan, na para ka ngang nanonood din ng Hollywood movie sa tindi ng mga ganap.

Naikuwento rin sa amin ng editor naming si Jun Lalin na noong nagpunta sila ni Richard sa Madrid, Spain, kasama sina Sarah Lahbati, Zion, at Kai, Apollo at Tisoy, na pangalan ng character niya sa ‘The Iron Heart’, ang tawag ng mga Pinoy na nakakita sa kanila sa lugar na ‘yon.

Grabe rin kasi ang viewership ng action-drama seryeng ‘yon sa TFC o The Filipino Channel at sa iWantTFC, pati na rin sa mga entertainment channel ng ABS-CBN sa Facebook at YouTube kaya hindi nakakapagtaka na Apollo at Tisoy na ang tawag sa kanya ng karamihan.

Abangan, at tutukan ang ‘The Iron Heart’, 8:45 pm sa A2Z, Kapamilya Channel, TV5, Kapamilya Online Live on Facebook and YouTube, Jeepney TV, and TFC IPTV. (Dondon Sermino)