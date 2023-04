Pinay cricketeers papalag para sa medalyang ginto

SASAGUPA agad para sa unang gintong medalya ang Philippine Women’s Cricket Team na tumapak sa sa T10 event finals bago pa magbukas ang 32nd Southeast Asian Games 2023 sa Biyernes (Mayo 5) sa Phnom Penh, Cambodia.

Ungos ang Pilipinas Blue Caps kontra Cambodians, 45-44, upang tumuntong sa pangkampeonatong laban at masigurado ang unang medalya ng bansa sa 11-nation, biennial sportsfest. Abangers na lang ang Nationals sa makakalaban para sa gintong medalya.

“We don’t know yet. It depends on which country qualifies for gold medal game from the other group. We have confirmed our silver medal in Women’s T10. We are awaiting for the result of other remaining games. They will play for gold in their next T10 game,” mensahe ng Philippine Cricket Association Linggo sa kanilang FB page.

Bumubuo sa PH squad sina Josie Arimas, Jennifer Alumbro, Simranjeet Figuerra Sirah, JK Andreano, Romela Osabel, Alex Bobbi Smith, Riza Penalba, Lolita Olagiuer, Jonna Eguid, April Saquilon, Johannah Hulipas, Joelle Galapin, Catherine Liza Bagaoisan, Shanilyn Asis at Ma. Luz Barcelona Mandia.

Mula sila sa SCC Divas, isang cricket club na nakabase sa Hong Kong. Nagtatrabaho sila bilang mga domestic worker sa dating Crown Colony.

Nagsimulang maglaro ang mga Pinay cricketeer ng sikat na Commonwealth sport ilang taon na ang nakalipas at ngayon ay kinikilala na sa HK cricket community.

Sasabak pa sila sa T20 at 6-a-side ng Cambodia SEA Games. (Lito Oredo)