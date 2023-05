PBBM tinapos brownout sa Occidental Mindoro

Maagap na inaksyunan ng adminis¬trasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang krisis sa kuryente sa Occidental Mindoro sa pagpapatakbo ng hindi bababa sa tatlong istasyon ng kuryente upang magbigay ng 24-oras na serbisyo sa lalawigan.

Sa updated na ulat sa Malacañang noong Biyernes, sinabi ng National Electrification Administration (NEA) na nakipagpulong si NEA chief Antonio Mariano Almeda kay Luis Manuel Banzon, ang may-ari ng Occidental Mindoro Consolidated Power Corporation (OMCPC), noong Abril 27 para talakayin ang mga posibleng hakbang para lunasan ang kasalukuyang krisis sa kuryente.

Sa pagpupulong, napagkasunduan ng dalawang partido na patakbuhin ang tatlong istasyon ng kuryente ng OMCPC upang matugunan ang kasalukuyang mga alalahanin sa suplay ng kuryente ng lalawigan.

Ang mga power station sa Sabla¬yan area na may kapasidad na 5 megawatts (MW); Mamburao, Paluan, Sta. Cruz, at Abra de Ilog (MAPSA) na may kapasidad na 7MW; at San Jose, Magsaysay, Rizal, Calitan (SAMARICA), na may kapasidad na 20MW, ay tatakbo ng 24-oras para magbigay ng kuryente sa mga lugar.

Sinabi ng NEA na ang peak demand ng Occidental Mindoro Electric Cooperative Inc. (OMECO) ay nasa 29 hanggang 30MWs. Idinagdag nito na ang tatlong power plant ng OMCPC ay sakop ng Power Supply Agreements (PSAs) sa OMECO.

Ang Sablayan at MAPSA PSA ay pansamantalang inaprubahan ng Energy Regulatory Commission (ERC) habang ang aplikasyon ng OMCPC para sa SAMARICA PSA ay pinopro¬seso pa rin ng OMCPC.

Hanggang kamakailan lamang, sinabi ng NEA na ang OMCPC ay nagpapatakbo lamang ng kanilang SAMARICA power plant sa kapasidad na humigit-kumulang 7.5 MW nang hindi nagpapatakbo ng kanilang Sablayan at MAPSA power plant.

Sa parehong pagpupulong nitong Abril 27, natukoy na ang maliwanag na dahilan kung bakit hindi pinapatakbo ng OMCPC ang kanilang Sablayan at MAPSA power plants ay dahil sa isyu kung ang halaga ng gasolina ng OMCPC ay pass-through cost.

Sa utos ng administrator ng NEA, sinabi ng NEA na pumayag ang OMCPC na patakbuhin ang tatlong pasilidad ng kuryente nito sa kabila ng anumang potensyal na pagkalugi sa pananalapi sa Banzon at sa kabila ng walang aprubadong rate mula sa ERC para sa SAMARICA power plant na magpapahintulot sa kanya na mabawi ang kanyang gastos sa mga operasyon.

Ang desisyon ni Banzon ay hinihimok ng kanyang pagnanais na maka-tulong na maibsan ang krisis sa kur¬yente sa lalawigan, sinabi ng NEA.