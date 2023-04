Patricia Santor, Jamesray Alido hanep sa swimming

HUMAKOT agad ng 21 gintong medalya ang Team Ilustre East Aquatic sa simula ng Congress of Philippine Aquatics, Inc.- Golden Goggle 3rd and 4th leg nitong Sabado sa Teofilo Yldefonso swimming ng Rizal Memorial Sports Complex sa Malate, Maynila.

Humugot ng puwersa ang TIEA sa nagliliyab na langoy nina national junior record holder boys 13-under, Jamesray Mishael Ajido at Patricia Mae Santor.

Tigtatlong ginto ang hinablot nina Santos at Ajido sa kani-kanilang age-grouping para sa kanilang koponan.

Pumrimera si Santor sa girls 15-yrs 200-m breastroke sa 2:57.80 laban kay Rhetz Andaya ng Golden Flippers (2:59.78) at teammate Alyssa Cabatian (3:08.03). Nanalo rin siya sa sa 50-m butterfly (30:46) at 100-m freestyle (1:06.02).

Wagi naman si Ajido sa boys 14-yrs old 100-m freestyle sa 57.51 segundo upang ungusan si silver medalist Ashton Jose ng Leviathan Swim Club (1:00.23).

Muli siyang lumusot kay Jose sa 50-m butterfly sa 26.51 bago inakbayan ng Montessori Integrated School-Antipolo Grade 7 student ang koponan kasama sina Maria Barreto, Ivoh Gantala at Santor sa pamamayagpag sa mixed 400m medley relay (4:54.38).

“Masayang masaya po dahil yung mga ginawa namin sa training ni coach Ramil (Ilustre) talagang nagawa namin. Mas napabilis ko yung times ko. Sana po mas mabilis na nag-time pa ang magawa sa ikalawang araw ng tournament,” bulalas ni Ajido.

Si Ajido ang bagong homegrown swimming phenom ng bansa dahil sa dalawang gintong kinampay sa ASEAN junior championship sa nakaraang buwan. (Elech Dawa)