Parusa kontra endo sisiw sa mga employer

Nanawagan ang isang grupo ng manggagawa sa Kamara de Representantes na amyendahan ang Labor Code upang maputol ang pananamantala ng mga employer sa mga manggagawa dahil sa mababang parusa laban sa labor only contracting o endo.

“Nananawagan kami sa Kongreso na i-review ‘yung penalty ng Labor Code sa labor only contracting. Dapat i-review ‘yung Article 106 ng Labor Code tungkol sa contracting out of work… para mabigyan nang buhay ang security of tenure,” wika ni Atty. Sonny Matula, chairperson ng Nagkakaisa Labor Coalition.

Sa kasalukuyang batas aniya, ang parusa laban sa labor only contracting ay nasa P1,000 hanggang P10,000 lamang.

“Masyadong magaan ang penalty,” himutok ni Matula sa isang radio interview nitong Linggo.

Aniya, hindi rin ginagampanan ng Department of Labor and Employment and visitorial power sa mga kompanyang ilegal na gumagawa ng labor only contracting.

“‘Yung mga ilrgal diyan, ‘yung labor only contracting… ‘Yung 5 buwan na kontrata tapos tatapusin, tapos papalitan ka ng ibang manggagawa, o ‘yung ENDO. Ito ay rampant sa kasalukuyan na dapat sawatain ng DOLE gamit ang kanyang visitorial power,” giit pa ng labor leader.