Para sa mga manggagawa

Isang maligaya at mabuhay na pagbati sa lahat ng manggagawa ngayong Labor Day.

Kaya sa ating kolum ngayon, ating tatalakayin ang iba’t ibang panukalang aming nai-file, kasama sina Rep. Migz Villafuerte at Rep. Tsuyoshi Anthony Horibata at ang Bicol Saro partylist, sa Kongreso na para sa halos majority ng sektor ng manggagawa. Ang mga panukalang ito ay naglalayong mapaganda ang labor condition, mabigyan ng dagdag proteksyon at sapat na sahod ang bawat manggagawa sa ilang sektor ng ating bansa.

Una na rito ay ang House Bill (HB) 6557 o Magna Carta for Barangay Health Workers (BHWs) na may layuning bigyan ng kaseguruhan ang trabaho ng mga barangay health workers. Nais din ng HB 6557, kung saan ay aprubado na ito sa ikatlong pagdinig sa Kongreso, na bigyan ng mga insentibo at benepisyo ang BHWs gaya ng P3,000 buwanang allowance, hazard pay, insurance coverage at libreng serbisyong medikal at legal.

Bilang naging dating gubernador ng CamSur, batid ko na kailangan talagang proteksyunan ang BHWs dahil malaki ang kanilang kontribusyon bilang basic medical frontliners sa komunidad. Sila iyong mga pinupuntahan ng ating mga kababayan kung may emergency sa mga malalayong lugar. Napatunayan natin kung gaano sila kalaking tulong noong panahon ng pandemya.

Sa ilalim ng HB 6557, mabibigyan po ang mga BHW ng: monthly honorarium na P3K, hazard allowance na hindi bababa sa P1,000 kada buwan; allowance na P100 per meal at transportation allowance na P1,000 per month; 20% discount sa lahat ng mga items na isinasaad ng Expanded Senior Citizens Act of 2010, health benefits tulad ng free medical care, surgery at surgical expenses; libreng gamot, x-ray, at laboratory fees kapag na-confine sa alinmang public hospital; emergency assistance na hindi sosobra sa P5,000; mandatory at immediate membership sa PhilHealth.

Mabibigyan din ang mga BHW ng Government Service Insurance System (GSIS) insurance coverage at benefit na sasagutin ng local government unit (LGU); cash gift tuwing December mula sa general fund ng barangay; disability benefit ng P2,000 per year sa mga BHW na masugatan o magkasakit sa pagganap sa trabaho; libreng serbisyo mula sa Public Attorney’s Office (PAO) sa mga kasong kanilang kinasangkutan sa pagganap ng kanilang mga tungkulin, preferential access o prioridad sa pagkuha ng loans, one-time gratuity cash incentive na hindi bababa sa P10,000 loyalty at dedication bonus sa pagseserbisyo ng 15 years, at first-grade Civil Service Eligibility sa isang BHW na nakapagserbisyo na ng 5 taon.

Malaking bagay po ang pagbigay ng stado ng first-grade Civil Service sa mga BHW dahil hindi na sila ituturing na volunteer workers lamang na maaaring sibakin anumang oras ng mga lokal na opisyal kung hindi sila mga malalapit na tauhan nito o kahit man lamang di nila gusto ang mga pagmumukha ng mga ito. Dahil wala silang job security sa ngayon, ang mga BHW ay namemeligrong masibak dahilan sa pulitika sa barangay level lalo na ng bata-bata system.

Pasado na rin sa 3rd reading ang HB 7325 o “Magna Carta of Filipino Seafarers,” na nagsusulong ng proteksyon sa 700,000 Filipino sailors lalo sa mga kaso ng aksidente, epidemya, pandemya at natural o man-made na krisis

Kinikilala po ang ating bansa bilang world’s largest source ng seafarers. Pero ang mga seaman po ay nahaharap sa mapanghamong kalagayan dahil sila’y naglalayag sa international waters. Nalalagay sila sa iba’t ibang work-related abuse.

Sa HB 7325, aatasan ang Department of Migrant Workers (DMW) na tutukan ang employment contract ng seafarers at tiyaking hindi nalalabag ang karapatan ng mga ito. Bibigyan ng karapatan ang DMW na inspeksyunin ang mga barko upang tiyakin kung maayos ang working condition ng ating seafarers.

Pati mga manggagawa sa entertainment industry ay ating ipinaglalaban. Nariyan ang Eddie Garcia Act na aprubado na sa House committee on labor and employment sa ikatlo at pinal na pagdinig. Ipinangalan ito sa aming kapwa Bicolano na si actor-director Eddie Garcia na namatay matapos matisod sa mga kable na nagkalat sa taping ng isang TV series.

Layon nito na proteksyunan hindi lamang malalaking artista kundi mga ekstra, utility workers at production staff na napipilitang magtrabaho nang higit pa sa walong oras kapalit ng napakaliit na kita at walang benepisyong tulad ng tinatamasa ng regular na manggagawa.

Dahil kung nangyari nga ito kay Manoy Eddie, na isang sikat at beteranong actor na, papano pa kaya ang mga maliliit na ekstra? Kung kaya’t kailangan nila ang panukalang ito.

Para naman sa ating mga kapatid sa media, aprub na rin on 3rd reading ang isinulong nating HB 454 o “Media Workers’ Welfare Act” upang sila’y proteksyunan sa mga hazard ng trabaho. Inilalaban po natin na mabigyan sila ng tamang hazard pay, night differential at overtime pay. Bukod sa hazard pay, kailangang magbigay ang mga employer ng safety gear tulad ng bulletproof vests at ibang protective equipment kung sasabak sa mapanganib na lugar ang mga kasamahan natin sa media.

Meron din kaming panukala para naman sa ating mga freelance worker tulad ng work-from-home (WFH) copywriter, online tutor, photographer, virtual assistant, graphic designer, writers at marami pa. Sa ngayon ay tinatayang aabot na sila sa 1.5 milyon.

Naipasa na rin sa 3rd reading ang substitute HB 6718—“The Freelance Workers’ Protection Act.” Layunin nito na mabigyan proteksyon ang mga freelancer upang hindi maabuso ng kanilang employers gaya ng pagkakaroon ng kontrata kung saan naka-itemize ang trabahong kailangang gawin ng isang freelancer, aktuwal na kompensasyon sa serbisyo at ibang benepisyo tulad ng advance payment, night differential at hazard pay.

Kung maisasabatas, ang mga freelance worker ay hindi puwedeng pagtrabahuhin hanggang walang kontrata kung saan makikita ang iskedyul ng mga bayad sa serbisyo, hanggang kailan magtatrabaho at grounds sa breach of contract sa panig ng nagpapatrabaho pati sa freelance worker.

Sana ay maipatupad na ito dahil ang freelance workers ay in-demand ngayon dahil maraming kumpanya ang may gusto sa talento at kakayahan ng mga Filipino. Bukod dito, maraming kabataan ang mas pinipili ang ganitong trabaho kaysa tradisyunal na 8 AM-to-5 PM job.

At dahil hindi naman po dapat habambuhay ang pagtatrabaho, kabilang din po tayo sa nagtutulak na gawing 56-anyos ang optional retirement age para sa government personnel. Kung dati po ay 60-anyos ang optional retirement age, ngayon ay isinusulong po natin na gawin itong 56. Aprub na rin po sa ikatlong pagdinig ang HB 206 kung saan kabilang rito ang ating HB 4003.

Ito ay para naman mabigyan pa ng sapat na panahon ang isang nagtatrabaho na ma-enjoy pa ang kanyang pinaghirapan. Sa pamamagitan nito, may opsyon ng maagang magretiro, tanggapin ang benepisyo at gamitin ito sa pagnenegosyo o kaya ay i-enjoy lamang ang buhay habang may natitira pang lakas. Alalahanin nating hindi tayo nabuhay para magtrabaho sa halip tayo ay nagtatrabaho para mas maging magaan ang buhay.

Kaya sana po ay maipasa na sa Senado ang mga naunang panukalang aking nabanggit para maisabatas na ito at makinabang na ang ating mga manggagawa.

At sana rin, sa aming pagbalik sa Kongreso sa Mayo 8, aming matalakay na ang panukala para naman sa ating 800,000 public school teacher na nahihirapan na sa tumataas na inflation, ang inyo pong lingkod kasama ang mga kapwang Bikolanong mambabatas ay nagsulong ng HB 1851 na magtatakda ng malaking umento sa salary grade level ng public elementary at high school teachers mula Grade 11 to Grade 19.

Bukod pa ito sa HB 1849 na naglalayong gawing permanente ang school supplies allowance na P5,000 na ipinagkaloob sa mga guro noong kasagsagan ng pandemic upang hindi na nila gastusin ang personal na pera sa hybrid learning system, remote at online teaching.

Anuman ang trabaho natin ay mahalaga dahil bawat trabaho ay may malaking kontribusyon sa lipunan, sa pamahalaan at higit sa lahat sa bawat pamilya. Kaya ngayon pong Araw ng Paggawa, binabati ko po at sinasaluduhan lahat ng manggagawa!