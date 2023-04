Nagkaproblema sa visa:HORI7ON Reyster hindi nakasama sa South Korea

Dinumog ngayong araw na ito sa NAIA Terminal 1 ang mga miyembro ng HORI7ON ng kanilang ANCHORs fans.

Dagsa ang fans ng HORI7ON para makita sila sa huling pagkakataon dahil magtatagal sila sa South Korea dahil doon magde-debut ang kanilang global pop idol group.

Anim na miyembro lang ng HORI7ON ang lumipad patungong South Korea at eto nga ay sina Jeromy, Marcu, Kyler, Vinci, Kim, at Winston.

Hindi muna makakapunta ng South Korea si Reyster dahil sa nagkaroon ito ng problema sa kanyang visa.

Sa opisyal na pahayag ng South Korean entertainment agency na MLD Entertainment ay humingi sila ng pang-unawa sa fans na nadismaya sa nangyari kay Reyster.

“HORI7ON was scheduled to fly to Korea however due to visa approval issues, Reyster was not able to fly together. As soon as Reyster’s visa gets approved, he will be joining the rest of the members for their schedule in Korea. We ask for your kind understanding. Thank you!” opisyal na pahayag ng MLD Entertainment.

Ngayong araw din ang simula ng shooting ng kanilang Korean reality TV show na ‘100 Days Miracle’. Sa July 31 naman ang huling araw ng shooting.

Pagdating sa South Korea ay ipagpapatuloy ng HORI7ON ang kanilang training para sa kanilang debut showcase this year sa bansang ‘yon. (Byx Almacen)