Mr. Guidicelli super proud kay Sarah

Isang malakasang achievement ang naidagdag ni Sarah Geronimo sa kanyang artist credentials nang mag-performance siya sa nakaraang opening ng FIBA World Cup 2023 na ginanap dito sa Pilipinas.

Kung hindi kami nagkakamali, si Sarah kasama si Billy Crawford ang kauna-unahang Pinoy artists (na based sa ‘Pinas) sa henerasyon ngayon na naimbitahang kumanta at mag-perform sa tinaguriang isa sa pinaka-prestigious international basketball event sa buong mundo.

Kaya naman hindi lang ang fans ni Sarah ang nagbubunyi sa tagumpay ng Popstar. Maging ang mister niyang si Matteo Guidicelli ay super proud sa actress-singer.

Sa kanyang Instagram, ibinahagi ni Matteo ang ilang larawan ng misis niya sa gitna ng performance nito, at ang isa naman ay kasama sa entablado si Billy.

Ipinangalandakan ni Matteo ang pagiging faney niya sa kanyang asawa.

“Did you experience the magic of FIBA? I’m filled with immense pride for my extraordinary wife, Sarah, who always delivers breathtaking performances with passion and professionalism. Her unwavering dedication to championing Filipino talent and elevating others is a testament to her loving spirit. Congratulations, my love, and @billycrawford for creating an electrifying synergy on stage! (Filipino flag) #ProudHusband #philippines #fibaopeningcelebration.”

Maiintindihan kung bakit hindi magawang makapagpahinga ni Sarah nang matagal para sa inaasam na pagbubuntis, dahil sa mga ganitong opportunity na hindi niya kayang palagpasin, na sobra namang suportado ni Matteo.