Mike todo kayod para sa mga anak

Maselan ang tema ng bagong teleserye ni Mike Tan na ‘The Seed of Love’ kunsaan katambal niya si Glaiza de Castro. Tungkol ito sa in vitro fertilization or IVF.

Tinanong si Mike kung pabor ba siya na ipa-freeze ang kanyang sperm tulad ng character niya sa teleserye na si Bobby para makabuo ng anak balang araw. Sagot ni Mike, pabor siya basta ma-afford niya ang magiging gastusin para sa naturang fertilization procedure.

“Bakit naman hindi? If you have the money kasi medyo mahal siya, eh. As long as you have the resources, at gusto mo siyang gawin, just do it. Wala namang mawawala,” sey ni Mike.

Sa totoong buhay, hindi na kailangan magpa-freeze ng sperm niya si Mike dahil dalawa na ang anak ng aktor at happy siya na maging family man. Kahit na busy na siya uli sa taping, pag-uwi niya ay hands-on dad siya sa kanyang dalawang prinsesa.

“Kahit pagod ka sa buong araw, makita mo lang silang ngumiti sa ‘yo, it makes everything worth it. Lahat kasi ng gawin natin ngayon ay para sa mga anak ko. Kung noong binata pa ako, sarili ko lang ang iniisip ko, now I have two kids at ang future nila ang parati kong iniisip. I will make sure that I will give them a comfortable life. A life they truly deserve.” (Ruel Mendoza)