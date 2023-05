Mga magsasaka kumokonti na

Unti-unti na umanong nababawasan ang populasyon ng mga magsasaka sa bansa dahil nilalayuan na ito ng mga bagong henerasyon.

Ayon kay AGRI Party-list Rep. Wilbert Lee dapat ay mabago ang pagtingin ng mga bagong heneras¬yon sa pagsasaka na ito ay propesyon na mahirap pero maliit ang kita.

“We have to show that we are undertaking serious and sincere efforts to improve agriculture, so that the youth will not see it as a ‘dead-end job’,” sabi ni Lee. “Kailangan nating pakatandaan na nakakabit ang pag-unlad ng bansa sa agrikultura.”

Ayon sa pag-aaral ng retired University of the Philippines anthropology professor na si Florencia¬ Palis noong 2020 ang average na edad ng mga magsasaka sa bansa ay 53 na, tumaas mula sa 46 noong 1966, at sila ay nagtatrabaho sa bukid ng mahigit 25 taon.

Kung wala umanong gagawing hakbang upang matugunan ito, sinabi ni dating Agriculture secretary William Dar na magkakaroon ng ‘critical’ shortage ng magsasaka sa loob ng 12-taon. (Billy Begas)