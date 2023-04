Mga cong na patok performance tinukoy sa survey ng RPMD

Nagsagawa ang RP-Mission and Development Foundation Inc. (RPMD) ng masusing pagsusuri sa “job performance” ng mga Kinatawan ng iba’t ibang distrito sa buong Pilipinas at tinukoy ang mga “top performing representatives” ng bansa.

“The assessment of job performance for district representatives serves as a vital cog in the machinery of good governance in the Philippines. This evaluation process fosters transparency and accountability, inspiring innovation and excellence among elected officials. The performance assessment consists of three pivotal parameters: district representation, legislative performance, and constituent service. These elements weave a rich tapestry of a district representative’s impact on their constituents, the legislative landscape, and the nation’s progress”, Dr. Paul Martinez of RPMD.

Ang independent at non-commissioned na “Boses ng Bayan” nationwide survey ay nag-unveil ng top-performing district Representatives sa Pilipinas. Sina Sandro Marcos (95.8%), Kristine Singson (95.6%), Duke Frasco (95.6%), Pablo John Garcia (95.2%), at Chiquiting Sagarbarria (95.1%) ay magkatuwang na nakaposisyon sa tuktok bilang pinakamahusay na gumaganap na mga kinatawan ng distrito sa ang Pilipinas. Isinaalang-alang ng survey ang mga kontribusyon ng mga kinatawan sa kani-kanilang distrito at binibigyang-diin ang kanilang natitirang pagganap.

Ang “national ranking” ay batay sa isang sistema ng pagmamarka na sinusuri ang representasyon ng distrito ng mga kinatawan, pagganap ng pambatasan, at serbisyo ng nasasakupan. Tinukoy ng ulat sina Toby Tiangco (92.5%), Camille Villar (92.3%), Oca Malapitan (92.1%), Jolo Revilla (91.7%), Ralph Recto (91.2%), Gerryboy Espina (90.3%), Joey Salceda (90.3%) ), Edcel Lagman (89.5%), Gloria Macapagal-Arroyo (89.2%), Lorenz Defensor (88.9%), Emeng Pascual (88.6%), Jay Khonghun (88.5%), Jam Baronda (88.5%), Lordan Suan (88.4%) %), Rufus Rodriguez (88.3%), Rida Robes (88.2%), Kiko Benitez (88.2%), Ando Oaminal (88.1%), Midy Cua (87.6%), Lord Allan Velasco (86.9%), Adrian Amatong (86.1 %), Divina Grace Yu (85.9%), Mannix Dalipe (85.7%), Eric Yap (84.2%), Pulong Duterte (81.3%), Ma. Carmen Zamora (80.5%), Romeo Momo Sr (78.8%)., Robert Ace Barbers (78.3%), Bai Matsura (70.2%), Mujiv Hataman (70.0%), Joel Sacdalan (69.3%), at Toto Suansing (68.5%) %) bilang nangungunang mga kinatawan ng distrito sa Pilipinas.

Ang representasyon ng distrito, pagganap ng pambatasan, at serbisyo ng bumubuo ay nasuri upang matukoy ang pangkalahatang pagganap ng bawat kinatawan. Ang Kinatawan ng Distrito ay nakatuon sa kakayahan ng kinatawan na epektibong makipag-usap at magsulong para sa mga pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan sa pambansang antas. Sinusuri ng Legislative Performance ang kanilang pangako sa pagbuo ng maimpluwensyang batas sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang sa dami at kalidad ng mga panukalang batas na ipinakilala, pakikilahok sa mga deliberasyon, at tagumpay sa paggabay sa batas. Panghuli, sinusuri ng Constituent Service ang kanilang kakayahang tumugon, pagiging maparaan, at dedikasyon sa pagtugon sa mga pangangailangan ng kanilang mga komunidad sa pamamagitan ng pagiging madaling lapitan, kahusayan sa pagtugon sa mga alalahanin, at pakikilahok sa mga lokal na hakbangin sa pag-unlad.

Ang pagtatasa sa pagganap ng trabaho ng mga kinatawan ng distrito sa Pilipinas ay isang pundasyon ng mabuting pamamahala at demokratikong pananagutan. Binibigyan nito ng kapangyarihan ang mga mamamayan na gumawa ng matalinong mga pagpili sa elektoral at nagbibigay inspirasyon sa matataas na pamantayan ng serbisyo publiko. Sa pamamagitan ng pagsisiyasat sa masalimuot na interplay ng representasyon ng distrito, pagganap ng lehislatibo, at constituent service, ginagarantiyahan ng prosesong ito ng pagsusuri na ang mga tinig at pangarap ng sambayanang Pilipino ay naririnig, kinikilala, at isinasalin sa pagbabagong aksyon.

Upang makilala bilang pangunahing kinatawan ng distrito sa Pilipinas, ang isang indibidwal ay dapat makamit ang pinakamataas na ranggo sa kani-kanilang rehiyon. Ang pagkamit ng numero unong posisyon sa bawat lugar ay nagbibigay-daan sa isang indibidwal na masuri sa isang pambansang antas, sa huli ay humahantong sa pagkakakilanlan bilang isa sa mga nangungunang gumaganap na kinatawan sa bansa.

Ang survey na “House of Representatives Public Satisfaction” ay bahagi ng national poll na “RPMD’s Boses ng Bayan” na isinagawa ng RP-Mission and Development Foundation Inc. Ang survey ay isinagawa bawat distrito sa bawat rehiyon, na may kabuuang 10,000 respondents na nakarehistro mga botante. Ang margin ng error sa sampling ay ±1 porsyento na may 95% na antas ng kumpiyansa.