Meryl Streep gagawaran ng Princess of Asturias Award

Gagawaran ng Princess of Asturias Award ang Hollywood actress na si Meryl Streep.



Ang naturang parangal ang pinakamataas na arts prize ng Spain at para ito sa pagkilala sa ‘unforgettable performances’ ni Streep sa kanyang career na umabot na ng limang dekada.



Pinuri ng jury ang mga naging performances ng three-time Oscar winner at ang kanyang pagbigay buhay sa ‘richly complex female characters’.

Ilan sa award-winning performances ni Streep ay mula sa mga pelikulang ‘Sophie’s Choice’, ‘Kramer vs. Kramer’, ‘Iron Lady’, ”The Devil Wears Prada’, ‘A Cry In The Dark’, ‘Julie & Julia’, ‘Adaptation’ at ‘Doubt’.

Yearly na ginagawad ang Princess Asturias Award sa walong mapipili na may malaking kontribusyon sa larangan ng arts and sciences na mula sa foundation ni Spanish Crown Princess Leonor. May kasamang cash prize ang award na 50,000 euro or US$55,000.

Ang past winners nito ay sina American directors Martin Scorsese and Francis Ford Coppola, Austrian filmmaker Michael Haneke and American architect Frank Gehry.

Sa October 2023 magaganap ang live broadcast ng awards ceremony hosted by Spain’s King Felipe VI. (Ruel Mendoza)