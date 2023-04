Marcio Lassiter sinalpak sa Gilas Pilipinas training pool

MAS marami-rami nang pagpipilian si coach Chot Reyes sa final 12 ng Gilas Pilipinas na misyong bawiin ang gold medal sa 32nd Southeast Asian Games sa Cambodia sa parating na May 5-17.

Idinagdag sa training pool si Marcio Lassiter, pambala mula long range lalo’t out sina RR Pogoy at Mikey Williams, gayundin si Jamie Malonzo.

Muli ring tinawag ng Samahang Basketbol ng Pilipinas si dating Adamson guard Jerom Lastimosa.

Nasa closed-door training camp sa Inspire Gym sa Calamba, Laguna ang pool kasama si naturalized Justin Brownlee.

Loaded sa 1s at 2s ang pool kina Aaron Black, Chris Newsome, Chris Ross at CJ Perez. Kasama rin sina Brandon Ganuelas-Rosser, Sean Anthony, Arvin Tolentino at Christian Standhardinger, at sina Mason Amos ng Ateneo at magkapatid na Ben at Mike Phillips ng De La Salle.

Pagbabalik ito ni Lassiter kung mapabilang sa 12-man Pinoy quintet para sa 11-nation, biennial sportsfest makaraang makatatlong taon noong 2010-11 at 2019 na naglaro pitong kompetisyon.

Naka-bronze medal siya sa 2019 PH SEA Games, 2011 Jakarta SEABA Championship at 2010 MVP Champions Cup. Naka-bronze naman siya sa 2011 Jones Cup sa Taiwan.

Ang unang tatlong laro ng Nationals sa SEAG sa Phnom Penh sa Group A ay ang Malaysia sa May 9, Cambodians sa May 11, at Singapore sa May 13. (Vladi Eduarte)