Mabuhay ang mga obrerong Pilipino!

Ipinagdiwang ngayong Mayo a uno ng lahat ng mga manggagawa sa buong bansa ang ika-121 selebrasyon ng Labor Day o Araw ng Paggawa.

Ang selebrasyon ay taunang ipinagdiriwang ng gobyerno at pribadong sektor bilang pagkilala sa kasipagan, tiyaga at sakripisyo ng lahat ng mga manggagawa sa bansa.

Dahil pista opisyal ang May 1, binibigyan ng pagkakataon ang mga manggagawa na makapag-relax at makasama ang kanilang pamilya at mga kaibigan.

Pero hindi lamang selebrasyon ang Araw ng Paggawa kundi serbisyo publiko rin dahil sa panig ng gobyerno, may mga aktibidad na ginagawa para sa mga manggagawa at sa mga naghahanap ng trabaho.

Nangunguna ang Department of Labor and Employment (DOLE) sa pag-organisa ng mga aktibidad at paghahatid ng tulong lalo na sa mga naghahanap ng trabaho at tulong pangkabuhayan.

Naging taunang tradisyon na ng gobyerno sa pamamagitan ng DOLE ang paglulunsad ng job fair hindi lamang sa Metro Manila kundi sa iba’t ibang panig ng bansa upang matulungan na makahanap ng trabaho ang mga Pilipinong wala pang hanapbuhay.

Isinasabay na rin sa selebrasyon ang iba pang mga programa ng gobyerno, sa pamamagitan ng Department of Social Welfare and Development (DSWD), Department of Trade and Industry (DTI) at Technical Education and Skills Development Authority (TESDA).

Nito lamang araw ng Linggo, bisperas ng Labor Day ay pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.ang kick-off ng mga aktibidad para sa selebrasyon kung saan naglunsad ang gobyerno ng iba’t ibang mga aktibidad sa SMX Convention Center sa Pasay City para sa mga manggawa.

Bagamat Lunes ang mismong araw ng paggawa, pinaaga ang ilang mga aktibidad dahil sa biyahe ng Presidente sa Estados Unidos kaya nitong Linggo ay nakisaya ito sa mga manggagawa sa pamamagitan nang binuksang Kadiwa ng Pangulo para sa mga Manggagawa kung saan mabibili ng mas mura ang mga produktong agrikultura kaysa sa regular na mga palengke at supermarket.

Tema ng unang Labor Day celebration sa ilalim ng Marcos Administration ay trabaho at murang pagkain para sa mga Pilipino sa pamamagitan ng job fair at ang binuksang pinakamalaking Kadiwa ng Pangulo para sa mga Manggagawa .

Sa pamamagitan ng job fair, target ng gobyerno na mabigyan ng pagkakataon ang mga kababayan natin na makahanap ng angkop na trabaho at kabuhayan.

Binuksan sa job fair ang 82,000 na mga trabaho mula sa iba’t ibang industriya, kabilang na dito ang business process outsourcing (BPO), manufacturing, retail and services, insurance activities at food service sa pakikipagtulungan ng 902 employers sa buong bansa.

Hindi lamang trabaho ang alok ng gobyerno para sa mga naghahanap ng mapagkakakitaan at hanapbuhay ngayong Mayo a uno kundi naghatid din ng tulong para sa 1,400 na benepisyaryo mula sa iba’t ibang ahensiya ng pamahalaan gaya ng Tulong Panghanapbuhay sa ating Disadvantaged Workers (TUPAD), Government Internship Program (GIP) para sa mga mahihirap na estudyante, Special Employment of Students (SPES), at pamamahagi ng tool kits mula sa TESDA.

May mga kasunduan ding nilagdaan ang DOLE sa iba’t ibang ahensiya ng pamahalaan sa ginanap na aktibidad para suportahan at palakasin ang puwersa ng mga manggagawa sa pamamagitan ng livelihood programs, pagbibigay ng mga dagdag na trabaho at training para mas mapahusay pa ang kakayahan ng mga Pilipinong manggagawa.

Kasama sa prayoridad ng kasalukuytang gobyerno ang hangarin na mabigyan ng disente at sariling bahay ang mga manggagawa kaya kasama ang mga ito sa pabahay program na target ay maibigay sa maraming ordinaryong Pilipino sa loob ng anim na tang termino ng Marcos Administrtion.

Sa katunayan, sinorpresa ni Pangulong Marcos Jr. ang mga dumalo sa aktibidad dahil nagpa-raffle ito ng limang house and lot sa pamamagitan ng Pag-ibig fund bilang patunay ng kanyang pahayag na patuloy itong susuporta at tutulong sa lahat ng mga manggagawa sa bansa.

Bagamat patuloy na pagsisikap ang gobyerno na maiangat ang buhay ng lahat ng mga manggagawa sa bansa, hindi maiaalis na mayroon pa ring mga grupo na hindi nasisiyahan at nakukuntento sa ginagawa ng gobyerno.

Aasahan na sa mismong selebrasyon ng Labor Day ay marami na naman ang magmamartsa sa mga kalsada at mag-kilos protesta upang ihayag ang kanilang hinaing laban sa gobyerno.

Taon-taong ginagawang ito ng mga grupong walang nakikitang tama sa ginagawa ng gobyerno pero dahil may demokrasya sa bansa, malaya ang mga ito na gawin ang kanilang pamamahayag huwag lamang lumagpas sa limitasyon at gumawa ng labag sa batas at ikakapinsala ng publiko.

Malinaw naman ang mensahe ng gobyerno, maging sa mga nakalipas na administrasyon na kasama sa prayoridad ang kapakanan at pag-angat ng lahat ng mga manggagawa sa bansa dahil kasama sila sa pag-unlad at pagsulong ng Pilipinas.

Maligayang selebrasyon sa lahat ng mga manggagawa sa bansa!