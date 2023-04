LTO apaw sa pondo: Bautista, Tugade palpak diskarte – Recto

Kulang lamang umano sa diskarte ang Land Transportation Office (LTO) kaya kinapos ito sa supply ng plastic card para sa mga driver’s license, ayon kay House Deputy Speaker at Batangas Rep. Ralph Recto.

“Hindi kakulangan ng pera ang dahilan pero tila kakulangan sa diskarte,” diin ni Recto.

Ang LTO ay nasa ilalim ng Department of Transportation (DOTr) na pinamumunuan ni Secretary Jaime Bautista. Nauna nang sinisi ni LTO chief Assistant Secretary Jay Art Tugade ang DOTr sa kakapusan ng plastics card ng driver’s license dahil ano mang procurement na lagpas ng P50 milyon ay nasa kamay ng tanggapan ni Bautista.

Malinaw aniya na pumalpak at nagkulang sa foresight ang mga tanggapang ito.

“Not all procurement debacles stem from lack of money. Some are caused by inefficiency, by agencies rich in resources but poor in foresight,” ani Recto.

Sinabi pa ni Recto na kayang kitain ng LTO sa loob ng tatlo at kalahating araw ang P249 milyon na kailangan sa pagbili ng 5.2 milyong plastic card. Noong nakaraang taon, aniya, kumita ang LTO ng P26.68 bilyon, ibig sabihin ay P73 milyon kada araw ang kanilang kinikita.

“So, it would only take three-and-half days of LTO collections to fund the P249 million required to purchase a year’s supply of plastic driver’s license cards,” giit pa ni Recto

Malaking bahagi umano ng kita ng LTO noong 2022 na P19.32 bilyon ay mula sa motor vehicle user’s charge at iba pang registration fees na sinundan ng license fees, na umaabot sa P3.24 billion habang P3.08 bilyon mula sa mga multang nakolekta.

“Doon pa lang sa bayad sa lisensiya, isang buwan lang na koleksyon sapat ng pambili ng plastic cards na lisensiya,” ayon pa kay Recto.

Kung sa procurement naman umano ang problema ay dapat alam at tantiyado na umano ang LTO kung kailan na dapat bumili.

“If procurement red tape is the usual suspect for the delay, then fix it and learn the lesson so it won’t happen again.” dagdag ni Recto. (Eralyn Prado)