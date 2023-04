Lolo nagpabilib sa pagkanta sa mall

Lodi sa kanyang pag-awit ang isang lolo na nakuhanan ng video sa isang mall sa Clark, Pampanga habang bumibirit ala-Hajji Alejandro.

Shinare ito sa TikTok ni Neilangaw (@titochiesauros) kung saan mapapanood ang lolo na tila nasa Tawag ng Tanghalan dahil sa pasampol niya ng kantang ‘Kay Ganda ng Ating Musika’ ni Hajji.

Caption niya, ”Nakausap ko si Tatay, dati siyang kumakanta sa Theater. Ang galing mo tatay hindi ko lang nakuha name mo 🙂 .”

Mapapanood sa video ang mga birit at high notes ni lolo na talaga namang mapapabilib ka sa galing sa kabila ng kanyang edad.

Nakatanggap ito ng halos 104.1k views at libo-libong komento mula sa mga madlang pipol.

Tulad na lamang ni @iamjexdecastro, aniya, “GALING NI TATAY! Naaalala ko tuloy ang lolo kong nagturo sakin kumanta.”

“Gestures pa lang alam na agad isa syang singer at performer,” puri ni @japrents.

Tila namukhaan naman siya ni @donamaearciagager, ani, “Nung cashier pa ako sa sm. Sya yung Araw araw kumakanta dun.”

“A real talent never gets old. galing tatay,” dagdag pa ni @jzelyhatz.

Bukod dito, ayon sa isang netizen sa comment section, ang naturang lolo sa video ay si Mang Vic mula Angeles, Pampanga. (Moises Caleon)