Labor Day paandar! LRT, MRT may libreng sakay sa mga worker

Bilang handog sa mga manggagawa, libre ang pamasahe sa Light Rail Transit Line 2 (LRT-2) at Metro Rail Transit Line 3 (MRT-3) sa May 1, Labor Day, ayon sa Department of Labor and Employment (DOLE) at MRT-3

Sa isang statement, sinabi ng DOLE na hiniling nila sa Department of Transportation (DOTr) na magkaloob ng libreng sakay sa mga mangagawa sa Lunes, mula alas-7:00 hanggang alas-9:00 nang umaga at mula alas-5:00 nang hapon hanggang alas-7:00 nang gabi.

Kailangan lang ng empleyado na ipakita ang kanilang company ID o alinmang balidong government-issued ID.

Inoobliga pa rin ang mga pasahero na magsuot ng face mask habang nasa loob ng LRT-2 at MRT-3

Mag-aalok din ng trabaho ang DOLE sa iba’t ibang job fair sa Metro Manila at iba pang panig ng bansa.