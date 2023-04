KDLex at LoiNie patalbugan

Finally magkakaroon na uli ng daytime teleserye ang ABS-CBN at eto nga ang ‘Pira-Pirasong Paraiso’.



Binonggahan ng ABS-CBN ang kanilang first daytime teleserye after three years dahil nakipag-sanib puwersa pa sila sa TV5.



Pinagsama-sama rin nila ang dalawa sa pinakasikat na love teams ng bansa, ang KDLex nina KD Estrada at Alexa Ilacad at LoiNie nina Loisa Andalio at Ronnie Alonte.

Kasama rin ang tatlo sa pinakamahuhusay at pinaka-versatile na artista ngayon na sina Charlie Dizon, Elisse Joson, at Joseph Marco.

Ang direktor ng ‘Wildflower’ na si Raymund Ocampo ang hahawak sa teleseryeng ito.

Hindi pa pinakita sa unang teaser na nilabas ang magiging istorya ng series, pero ngayon pa lang ay excited na ang fans sa magiging showdown ng kanilang idols pagdating sa aktingan at pakiligan.

May nagsabi pa ngang naalala nila sa ‘Pira-Pirasong Paraiso’ ang mga dating teleserye ng ABS-CBN na ‘Pasión de Amor’ at ‘Maging Sino Ka Man’.

Malaking katanungan din kung paano ang magiging billing ng pitong bida.

Abangan! (Byx Almacen)