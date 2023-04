Kate Santiago, Lady Falcons dinagit muli ang FEU Tams

STANDING

TEAM W L

x-DLSU 13 1

x-NU 11 3

y-AdU 10 4

y-UST 9 4

z-FEU 6 8

z-AdMU 4 10

z-UP 1 12

z-UE 1 13

x – Twice-to-beat sa semis

y – Swak sa Final 4

z – Eliminated

Astig na minaniobra ni Louie Romero ang play at isa sa kumayod nang todo si Kate Santiago upang katayin uli ng Adamson lady Falcons ang FEU Lady Tamaraws, 25-22, 26-28, 25-15, 25-17, sa 85th UAAP women’s volleyball tourney 2nd round elims Linggo ng hapon sa Filoil Ecooil Centre.

Namahagi ang 5-foot-4 setter mula Rodriguez, Rizal ng 21 excellent sets, kalakip pa ang tatlong puntos habang kumahig si Santiago ng 21 markers mula sa 20 kills at isang block sa pag-angat sa 10-4 win-loss record ng AdU at kopoin ang third seed sa Final 4 katapat ang No. 2, defending champion NU Lady Bulldogs (11-3).

Magtutuos sa isa pang semis ang top seed La Salle Lady Spikers (13-1) at No. 3 Santo Tomas Golden Tigresses (9-4). May twice-to-beat edge ang DLSU at NU.

Nakatuwang nina Romero at Santiago sina rookie Trisha Gayle Tubu na umiskor ng 18, Lorence Toring na naka-13 pts at Lucille Almonte, tumuka ng ng triple-double s- 10 pts. 22 excellent receptions at 16 excellent digs.

“Siguro nung second [set] medyo nag-relax kami. Nawalan ng receive at hindi ko na-activate ang middle ko,” pahayag ni Romero sa pagkatalo sa second set, pero nagsimulang magtrabaho nang husto sa third at fourth set.

“Sabi ko sa sarili ko na kailangang mag-step up, gawinang trabaho ko as a leader para sumunod mga kakampi ko,” dagdag ng graduating setter. (Gerard Arce)