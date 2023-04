Kahit malapit nang maging Mrs. Jauncey: Pia patuloy ang mga blessing

Malapit nang ikasal si Pia Wurtzbach sa kanyang fiancé na si Jeremy Jauncey, pero patuloy pa rin na inuulan ng blessings ang ating Miss Universe 2015.

May bago nga siyang endorsement, collab ng isang alcohol drink sa isang soda brand. Ang bongga ni Pia dahil parehong malaking brand ang bago niyang endorsement, ha!

Dedma lang naman ang followers niya kahit pa alcoholic drink with soda ‘yon. In fact, positibo ang naging pagtanggap ng karamihan dito.

Ilan sa mga comment sa posting niya tungkol doon ay kino-congratulate si Pia at wine-welcome rin sa ‘family’ ng mga produktong ‘yon na nag-collab.

“Dasurv newest ambassador! Congrats love.”

“Blessings keep on coming for my fave Queen P.”

Pinupuri rin ng netizens ang outfit at styling ni Pia at ng buong styling team niya dahil on fire raw talaga ‘yon sa mismong produktong ine-endorso.

Sa isang banda, mula sa isang reliable source, ang naturang endorsement daw ay in-offer din daw sa isa pang aktres, pero hindi raw natuloy.

Bakit kaya?

Anyway, ang bongga nga ni Pia sa kanyang latest endorsement, ha! (Rose Garcia)