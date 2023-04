Juliana, Maxine kinabog mga Kapuso, Kapamilya star

Winalis ng mga anak na babae ng Pinoy celebrities ang ibang millennial stars sa pinakabagong feature ng Vogue Philippines sa mga tinatawag nilang ‘future is now’ o bilang mga new breed.

Naluma bigla ‘yung mga wannabe at kahit ‘yung new stars ng Kapuso at Kapamilya dahil sinamba, hinangaan at inasahan na agad ng VoguePh ang anak nina Ormoc City Representative Richard Gomez at Mayor Lucy Torres na si Juliana Gomez.

Masisilip ang photo shoot ni Juliana na nasa kategorya ng athlete-fencing na isa sa Manila’s Trailblazers.

Walang kaduda-dudang napakaganda ni Juliana na namana niya sa genes ng kanyang parents.

Kasama rin sa breed na ito ang anak nina Lotlot de Leon at Ramon Christopher na si Maxine Gutierrez.

Parang kapatid ng mga Jenners ng Hollywood (Kendall & Kylie) si Maxine sa itsura nito sa photo shoot ng VoguePh, kung saan hinangaan ang perfect shape ng mga mata nito, at kagandahang pumantay sa kanyang ate na si Janine Gutierrez.

“So beautiful. Napaka-peculiar ‘yung eyes mo Ms. Maxine,” ang komento ni @thisislauret.

Inulan ng favorable messages at comments ang post na ito ni Lotlot sa anak. (Rey Pumaloy)