Joshua sagad trabaho, nangangayayat

Ang daming kinilabutan sa trailer ng bagong pelikula ni Joshua Garcia, ang ‘Ang Mga Kaibigan ni Mama Susan’ na dinirek ni Chito Roño, at base sa hit novel ni Bob Ong at ipapalabas sa Prime Video.

Sa trailer ay makikita ang karakter ni Galo Manansala (Joshua), isang estudyante na isinusulat ang mga masasamang bagay na kanyang napapanaginipan. Sa pag-uwi niya sa probinsya, unti-unti niyang matutuklasan ang kababalaghan na bumabalot sa kanyang lola na si Mama Susan.

Pero sigaw ng netizens, sana ay ipalabas din sa big screen ang pelikula.

“Pang bigs screen to ah, dapat may cinematic release din,” sey ni @DexterPrieto.

“Ganitong-ganito nga ang na-visualize ko habang binabasa ko ang libro. Ang galing!” sabi ni @miranda_vanni.

“Ang galing ng official trailer ng Ang Mga Kaibigan ni Mama Susan kasi kuhang-kuha ni Chito Roño ang creepy vibes ng libro ni Bob Ong tapos ang perfect pa na si Joshua Garcia ang gumanap bilang si Galo Manansala!” saad ni @popoy__gonzales.

Anyway, may serye rin si Joshua na ABS-CBN at GMA-7 produced, ang ‘Unbreak My Heart’, kung saan kasama niya sina Jodi Sta. Maria, Richard Yap, at Gabbi Garcia.

Well, sobrang busy nga ni Joshua, at wish ng fans na ‘wag pabayaan ang sarili, dahil marami nga ang nakakapansin na pumapayat ang aktor, ha! (Dondon Sermino)