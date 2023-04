Jalosjos inaareglo sina Tito, Vic, Joey

Gumagawa na ng hakbang ang kampo ng mga Jalosjos para pakalmahin ang tatlong haligi ng noontime show “Eat Bulaga” na sina Tito, Vic at Joey para manatili sa GMA-7

Ang hakbang ng mga Jalosjos ay bunsod ng banta ng TVJ na lumipat sa TV5, kasama ang programa dahil sa uminit na girian ng magkabilang panig.

Isiniwalat ni dating Senate President Vicente “Tito” Sotto III nitong Sabado na kinausap na ni Romeo “Jon-Jon” Jalosjos Jr., acting president at CEO ng Television and Production Exponents Inc. (TAPE Inc.), si Antonio Tuviera Jr.

Gayunman, aalamin pa ni Sotto kung ano ang napag-usapan nina Tuviera at Jon Jalosjos.

“Will ask when I get a chance,” text ni Sotto sa Abante.

Nauna rito, isiniwalat ng dating senador na nakipag-usap na sila kay Bacolod City Mayor Albee Benitez ng Brightlight Productions, hinggil sa alok nitong ilipat ang programa sa TV5. Ang Brightlight ang siyang producer ng natigok na Tropang LOL sa TV5 at Kapamilya Channel.

Mayroon pang isang network, na hindi pina­ngalanan, ang nanliligaw sa TVJ na lumipat.

Sa kabila ng bantang lipat-bahay, sinabi ni Sotto na hanggang nitong Sabado, Abril 29, ay wala pa rin paramdaman ang GMA-7 sa kanilang grupo o kahit kay Tuviera.

Matatandang kinastigo ni Sotto ang GMA-7 dahil hindi inere sa telebisyon ang interview sa kanya ni Nelson Canlas. Dahil dito, nagpa-interview ito kina MJ Marfori ng TV5, PEP, Cristy Fermin at iba pa.

Doon niya isiniwalat ang umano’y kasinungalingan ni Dapitan City Mayor Bullet Jalosjos noong ininterview ito ni Boy Abunda sa kanyang programa sa GMA-7.

Nagbanta rin si Sotto na maaari nilang bitbitin ang “Eat Bulaga” sa ibang network dahil sila ang nagmamay-ari nito at hindi ang TAPE na siyang producer lamang ng programa.