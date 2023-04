Ilang isyu hinggil sa PUV modernisasyon

Muli nating bisitahin ang modernisasyon ng PUV sa Pilipinas.

Naging bisita natin sa programa sa radyo ang chairman ng Taguig Transport Service Coop, Freddie Hernandez, at chairman ng Pateros-Fort Bonifacio Trasport Service & Multi-purpose Coop, Ernesto Jun Oler.

Panoorin ang buong panayam dito sa link: ( 𝗚𝗼𝗼𝗱 𝗧𝗿𝗶𝗽 Hosted by Arnel Doria – April 29, 2023

Sa programa ng modernisasyon, ang mga indibiduwal na prangkisa ay pagsasamahin o ikokonsolida sa kooperatiba o korporasyon. Sa huling talaan ng LTFRB ayon kay Chairman Teofilo Guadiz III, umabot na sa 61% ang sumali na sa PUV consolidation. Katumbas eto ng 96,380 na jeepney mula sa tinatayang 158,000 sa buong bansa. Table: PUV Consolidation Status (as of April 2023)

Pero sa kabila ng mahabang listahan ng benepisyo ng konsolidasyon, bakit may mga hindi pa kumbinsido na sumali?

“Ang pagkakaalam kasi nila ay mawawalan na sila ng dyip. At pagkakaalam ng iba, sila ang magbabayad. Yung iba ay sentimental value, dahil yan ang bumuhay ng kanilang magulang,” sagot ni ka Jun ng Pateros TSC.

“Ang pangalawang rason, may mga namumuno sa hanay nila na pagka pumasok na sa kooperatiba ang pera natin ay transparent na; mawawala na yung obligasyon na ibinibigay sa mga lider. Yan ang isang nakikita ko kaya nagpapalabas sila ng mis-information; inililigaw nila ang mga miyembro na gusto nang magkonsolida,” dugtong ni ka Freddie ng Taguig TSC.

Totoo ba ang sinasabi ng ilang senador na hindi kayang bumili ng isang drayber modernong dyip?

“Hindi dinesign according sa component na isang tao lang ang bibili. Kapag naitayo na ang kooperatiba, magbibigay tayo ng business plan according sa viability ng ating ruta,” paliwanag ni ka Freddie. “Meron 5% o P160,000 na equity subsidy; 6% interest sa inutang na pambili na 7 taon naman babayaran,” dagdag pa niya.

“Hindi po indibiduwal na drayber ang magbabayad sa nilo-loan po naming sasakyan. Kooperatiba ang magbabayad; hindi ang indibiduwal,” susog ni ka Jun.

“Ang average ng class 2 modern jeep ay P2.6 milyon. Patungan natin ng 6% na interest per annum. Babayaran sa 7 taon o 84 buwan na 26 araw kada buwan lang ang pasada dahil sa may araw para sa maintenance. Sa simpleng kompuyotasyon, ang bayarin sa araw-araw ay P1,500 lang po. Sa dalawang shift ng biyahe sa araw at gabi, lalabas lang na P750 kada shift ang arawang bayad,” paliwanag ni ka Freddie.

Sa mga hindi pa kasali, hanggang Disyembre 31, 2023 upang pumasok sa konsolidasyon. Ano pa ang hinihintay ninyo?

Ano ang benepisyo ng consolidation?

· Credit facility

· Common garage

· Low maintenance costs

· Steady income

· Shared capital expese

· Fleet management & dispatching system

· Automated fare collection

· Share O&M expenses

· Discount on fuel & spare parts

· Dividends & other benefits