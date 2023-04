Grand Maestro GM Rogelio ‘Joey’ Antonio Jr.

MAGIGING punong abala si sportsman Kim Zafra sa isang Philippines vs Estonina Online Friendly Chess Match ngayong Lunes sa pakikipagtulungan ng pamilang Balinas na oorganisa ng Bayanihan Chess Club.

Ang main event ay ang labanan nina National Master Almario Marlon ‘Memory Man’ Bernardino Jr. at Nikita Rotsagov.

Nasa under card sina Candidate Master Genghis ‘The Last Conqueror’ Imperial vs Veski Rauno at AIM Chester ‘The Coach’ Caminong vs Triin Narva.

Susugod sina Bayanihan Chess Club legal counsel Rodolfo Enrique Rivera na ipinagmamalaki ng Bolinao, Alaminos, Pangasinan at Arnel Espiritu sa pagtulak ng 3rd Pangasinan Invitational Executive Chess Cup sa Mayo 21. Punong abala rito si tournament director Engr. Cayetano Garcia sa SM Dagupan Event Center.

Inaasahan namang dadalo sina Chess Palace top honcho Alfredo Ong at Jessie Villasin sa GMG Youth Chess Challenge 15 years old and below tournament sa May 20, Sabado ng 9am sa 2nd floor Open Kitchen Foodhall ng Rockwell Business Center sa Sheridan, Mandaluyong.

May total prizes P25K ang FIDE rated rapid event na ang host ay si Thailand-based coach NM Gerald Ferriol sa pakikipagtulungan ng Balinas family, nina China Aurelio at Mimi Casas ng Open Kitchen at Hongkong national player Sunny Lo.

Ang BCC ang organizer at may basbas ng National Chess Federation of the Philippines ang limitado lang sa 180 kalahok sa torneo.

Ang registration fee ay P500. No Onsite Registration. Limitado sa 100 player paid participants ang makatatangap ng P100 food voucher.

Ipadala ang payment thru GCash 0961 339 6015 ni Jolina Icao.

Kasama po ang inyong lingkod na kakatawan sa bansa para sa Cambodia 2023 Southeast Asian Games.