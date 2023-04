Giannis Antetokounmpo, Greece kontra US sa MOA

Star-studded ang Group C ng 19th FIBA Men’s World Cup 2023 na lalaro sa Mall of Asia Arena.

Headline ng grupo ang Team USA na siyempre pa ay paaangasin ng NBA players.

No. 1 sa Group C ang Americans, No. 2 ang Jordan, No. 3 Greece at No. 4 New Zealand.

Mapapaaga ang face-off – sa pool stages lang – ng Americans at ni Giannis Antetokounmpo, two-time MVP ng 2021 NBA champion Milwaukee Bucks.

Hindi pa binabalatan ang final roster ng Team USA pero siyento-por-siyento nang mga kabungguan din ni Antetokounmpo sa NBA ang mga ito.

Sa second round noong 2019 edition ng Worlds, tinalo ng USA ang Greece 69-53 sa kabila ng 15 points, 13 rebounds ni Antetokounmpo.

August 25-September 10 ang bakbakan. (Vladi Eduarte)