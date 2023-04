Ezequiel Duran, Rangers binutata ang New York

BUTAS-BUTAS ang lineup ng New York Yankees, sinamantala ng Texas Rangers para bokyain ang mga dayo sa Globe Life Field 2-0 sa MLB game nitong Sabado.

Nam-bully si Rangers starting pitcher Nathan Eovaldi sa binatong three-hitter para kumpletuhin ang una niyang big league nine-inning shutout.

Galing kay Ezequiel Duran ang two-run homer na sinakyan ng Texas sa panalo.

Sa pangalawang sunod na laro ay garahe si Yankees captain Aaron Judge dahil sa mild hip strain.

Nasa injury list din sina Giancarlo Stanton, Josh Donaldson at Harrison Bader at sa unang pagkakataon ngayong season ay tumikim ng shutout ang New York.

Sa harap ng 40,027 record crowd, naka-strike out ng season-high eight at walang niregalong walk si Eovaldi. (Vladi Eduarte)