Elijah grabe fangirling kay BGYO JL

Hindi napigilan ng Sparkle teen star na si Elijah Alejo na ibahagi sa kanyang Twitter account ang kanyang pagiging fangirl sa isang miyembro ng P-Pop idol group na BGYO.

Wala ngang pakialam si Elijah sa kanyang pagpapaka-fangirling kay BGYO JL, huh!

Sey pa ni girl, deserve raw niya na magkaroon ng video greeting mula kay JL dahil nagbagsak siya ng diamonds sa livestream nito sa Kumu.

“Hihi nabudol ako magbagsak sa Kumu live kanina ni JL parang deserve ko ng video greet HAHAHAHAHA char 1/2,” tweet ni Elijah.

Natuwa ang ACEs (tawag sa fans ng BGYO) sa tweet ni Elijah at ‘yung iba ay pabirong nag-tweet na kailangan niyang pumila para kay JL.

“Walang artista artista dito… May pila po. eme hahahaha,” tweet ni @BGYOxACEsGlobal

Sagot naman ni Elijah, huwag mag-alala ang mga kapwa niya ACEs dahil hindi naman siya sumisingit sa pila.

“Nagfafangirl lang naman ako ehhhh pero nakapila ako HAHAHHAHA wag kayo mag-alala,” sagot niya sa Tweet ng fans.

Anyway, hindi raw siya makakapunta sa live showcase ng second album at 2nd anniversary show ng BGYO sa May 12 dahil graduation ball daw niya sa araw na ‘yon.

Samantala, March last year nang makuha ni BGYO JL ang atensyon ni Elijah.

“So BGYO JL caught my eye HAHAHAHHAHA skl (share ko lang),” sey ni Elijah.

Ang cute ng pagpa-fangirling ni Elijah at sana magsama or mag-collab sila ni JL sa isang proyekto dahil for sure, winner ‘yon, huh!

‘Katuwa lang na hindi talaga mapigilan ang kasikatan ng BGYO at kahit mga artista like Elijah ay napapahanga sa kanila at very open tungkol doon, ‘noh?!

Bonggels!